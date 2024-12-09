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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.24 12:30

Сегодня россияне отмечают День героев Отечества

На оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил северян с памятной датой – Днём героев Отечества, которая отмечается сегодня, 9 декабря.

«В эту дату мы вспоминаем все поколения героев, которые защищали и защищают нашу страну. И, конечно, тех ребят, которые сегодня героически защищают интересы нашей страны, наше государство, наш народ в рамках проведения специальной военной операции. На Севере всегда жили сильные люди с сильным характером. Эти характер, смекалка, профессионализм и мужество проявляются сейчас и на передовой», – сказал Андрей Чибис.

Накануне глава региона посетил одно из подразделений в зоне СВО, где несут службу военнослужащие из Мурманской области.

«Настоящие герои приближают нашу Победу, применяя самые передовые технические решения, в том числе собственной разработки. То, что бойцы и их командиры делают – вызывает глубочайшее уважение. Наша задача и дело чести – продолжать помогать фронту и решать вопросы, связанные с обновлением и модернизацией условий жизни военнослужащих и их семей, в том числе в рамках программы реновации ЗАТО, которая была поддержана Президентом России», – сказал Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, с 2019 по 2023 годы в рамках программы на развитие населённых пунктов с дислокацией военных направлено порядка 14 млрд рублей, две трети из которых – региональные средства в том числе в рамках плана «На Севере – жить». С 2024 по 2026 годы в улучшение жизни военнослужащих вложено ещё свыше 42 млрд рублей, из которых 9,3 млрд рублей – региональный бюджет.

Также губернатор подчеркнул, что в числе приоритетных задач – социальная поддержка и реабилитация ветеранов СВО.

«Весь набор мер, которые мы реализуем, должен чётко и очень чувствительно решаться в каждой ситуации. Прошу обратить на это самое пристальное внимание», – поручил глава региона.

На сегодняшний день в Мурманской области осуществляется 33 вида поддержки участников СВО и членов их семей. Меры постоянно расширяются на основе запросов и потребностей самих военнослужащих.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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