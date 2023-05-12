Сегодня северянам расскажут о мерах поддержки в сфере агропромышленного комплекса

Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области» проведёт семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства и владельцев личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств.

На семинарах расскажут о мероприятиях, оказываемых «АНО «Центр поддержки фермеров МО», и о видах государственной поддержки, действующих в сфере агропромышленного комплекса.

Семинары организованы в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Они будут проходить 12 мая по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 82, отель «Азимут», 5-й этаж, зал «Азимут-5».

Темы семинаров: в 11.00 – «АНО «Центр поддержки фермеров МО» – как один из элементов системы поддержки фермеров в Мурманской области»; в 12.00 – «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Мурманской области, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства (в том числе КФХ и ЛПХ) в 2023 году: виды государственной поддержки, условия предоставления, требования к отчётности».