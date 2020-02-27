Сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы

Сегодня региональные законодатели соберутся на очередное заседание в большом зал заседаний Мурманской областной Думы. Они планируют рассмотреть около трёх десятков вопросов, среди которых и региональные законопроекты, и федеральный законы, и обращения в вышестоящие органы власти.

Депутаты планируют, например, обсудить проект закона Мурманской области № 255-6 «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области» и Закон Мурманской области «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области» (первое чтение); проект закона Мурманской области № 256-6 «О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области «О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (первое чтение); проект закона Мурманской области № 254-6 «О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области «О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера» (первое чтение).

Сегодня же законотворцы рассмотрят примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2020 год и вопрос внесения изменений в Положение о комитетах Мурманской областной Думы.