Сегодня состоится региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

12 апреля в Мурманской области состоится первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Здесь северяне, ищущие работу, смогут напрямую пообщаться с потенциальными работодателями, в также познакомиться со всеми возможностями современной службы занятости.

Ярмарка пройдёт с 10.00 до 16.00 в семи муниципалитетах. Центральные площадки – в Мурманске (ул. Книповича, 48), Кировске (ул. Парковая, 21) и Кандалакше (ул. Пронина, 22а). Дополнительные площадки – Апатитах (ул. Ленина, 27), Мончегорске (ул. Нюдовская, 16), Коле (просп. Защитников Заполярья, 1/2) и Никеле (ул. Сидоровича, 4).

Ведущие предприятия нашего региона представят соискателям более 1,5 тысячи вакансий в самых разных отраслях: от горнодобывающей промышленности до сферы социального обслуживания.

Посетители получат возможность не только изучить условия работы, требования к навыкам и возможности карьерного роста в разных компаниях, но и проконсультироваться с экспертами по вопросам повышения квалификации, планирования карьеры и запуска собственного дела.

В рамках ярмарки пройдут мероприятия как для соискателей, так и для представителей компаний и предпринимателей. Гости, планирующие трудоустройство, смогут посетить профориертационные игры, занятия по финансовой грамотности, тренинги по самопрезентации и управлению эмоциями и многое другое. Так, например, в Кольском кадровом центре для подростков будет работать консультационный пункт «Пятая четверть», где юные северяне узнают подробнее о профориентации и трудоустройстве в свободное от учебы время; в Мончегорске пройдет мастер-класс «Резюме - моя визитная карточка»; в Кандалакше будет работать отдельный пункт по экспресс-собеседованию «Сезонная занятость». Также на всех площадках будут проводить консультации для участников СВО и членов их семей.

Для работодателей и предпринимателей организованы тренинги, консультации и деловые игры. Например, в Мурманске и Коле расскажут о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в нашем регионе; в Мончегорске можно пройти тестирования и оценить уровень своих предпринимательских способностей, а также узнать больше о возможностях соцконтракта. Полная программа мероприятий – на сайте региональной службы занятости.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт в июне.

Фото: https://gov-murman.ru