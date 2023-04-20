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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.23 10:00

Сегодня состоится торжественное мероприятие, приуроченное к национальному Дню донора

Как отмечает Мурманская региональная общественная организация доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ», этот день посвящён, в первую очередь, самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот день посвящён также врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты, и всем, кто способствует развитию и поддержке донорского движения.

По традиции в этот день будут подведены итоги регионального конкурса «Лучший донор Мурманской области 2022 года». Победители конкурса будут отмечены Благодарственными письмами губернатора Мурманской области, Мурманской областной Думы, Министерства здравоохранения Мурманской области, комитета молодёжной политики Мурманской области и других организаций.

Мурманская региональная общественная организация доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ» этот праздник проводит совместно с ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови», МРО ООО «Российский Красный Крест», МОО «Доноры Мурманска».

Мероприятие будет проходить 20 апреля с 14.00 до 17.00 в «Океан-холле» конгресс-отеля «Меридиан».

Фото: https://vk.com/kaplya.zhizni?z=photo-119971705_457248401%2Fwall-119971705_1393

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