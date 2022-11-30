Мурманская область. Арктика (16+)30.11.22 08:45
Сегодня состоится торжественное открытие выставки произведений художников Мурманской области «Заполярье – 2022»
Выставка откроется 30 ноября в 17.00 в Мурманском областном художественном музее.
Как сообщает vk.com/murmanculture, «Заполярье» – своеобразный творческий отчёт мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области за год. В экспозицию войдут работы, прошедшие отбор выставочным комитетом: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство – всего более ста работ.
В выставке традиционно примут участие как известные художники и мастера Мурманской области, так и начинающие.
Экспозиция «Заполярье-2022» будет работать до 25 декабря.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263792%2Falbum-139605315_00%2Frev
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