Сегодня состоится торжественное открытие выставки произведений художников Мурманской области «Заполярье – 2022»

Выставка откроется 30 ноября в 17.00 в Мурманском областном художественном музее.

Как сообщает vk.com/murmanculture, «Заполярье» – своеобразный творческий отчёт мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области за год. В экспозицию войдут работы, прошедшие отбор выставочным комитетом: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство – всего более ста работ.

В выставке традиционно примут участие как известные художники и мастера Мурманской области, так и начинающие.

Экспозиция «Заполярье-2022» будет работать до 25 декабря.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263792%2Falbum-139605315_00%2Frev