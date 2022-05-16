Сегодня состоится торжественное закрытие театрального фестиваля «Арктическая сцена»

Труппа Драматического театра Северного флота приняла участие в Международном театральном фестивале «Арктическая сцена», который проходит в эти дни в Мурманске. Мероприятие проводится региональным отделением Союза театральных деятелей РФ и Мурманским областным драмтеатром под патронатом правительства Мурманской области и регионального министерства культуры.

Фестиваль проводится впервые. На площадках театров-участников для зрителей и жюри организованы показы 8 спектаклей. В ноябре состоится второй этап фестиваля, в котором будут участвовать театральные коллективы из других регионов России и стран ближнего зарубежья.

Первой постановкой в рамках фестивальной программы стал спектакль труппы Мурманского областного драматического театра «Маскарад».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, 12 и 14 мая были показаны спектакли «Туман над заливом» и «Пиковая дама. Играем Пушкина» Драматического театра Северного флота. 13 и 15 мая областной театр кукол продемонстрировал «Саквояж доктора Чехова» и «Снежную королеву».

Коллектив Детской театральной школы Мурманска 13 и 15 мая показал спектакли «Дети военного Мурмана» и «Картина по номерам». В воскресенье Мурманский областной драмтеатр продемонстрировал постановку «Папа Адажио».

В театральном фестивале принимают участие не только профессиональные театры, но и любительские театральные коллективы региона. Видеозаписи спектаклей, а также информацию о показах постановок все желающие смогут найти в группе «Арктическая сцена» социальной сети «ВКонтакте».

Торжественное закрытие театрального фестиваля «Арктическая сцена» состоится 16 мая в 16.00 в Мурманском областном театре кукол.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12421893@egNews