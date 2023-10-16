Сегодня стартовало голосование за инициативы по программе «На Севере – твой проект»

С 16 октября в Мурманской области на портале «Наш Север» началось голосование за инициативы, предлагаемые для реализации в 2024 году на территории городов и посёлков региона в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект». Об этом сегодня в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Напомню, на портал «Наш Север» от жителей поступило 210 заявок. По результатам технического анализа к голосованию допущено 182 проекта от инициативных групп со всех муниципалитетов области. Голосование стартует сегодня и продлится три недели до 5 ноября. Всех призываю подключиться к голосованию и выбрать инициативы для реализации», – сказал губернатор.