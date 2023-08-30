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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.23 14:20

Сегодня стартует досрочное голосование

Проголосовать досрочно может избиратель, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования.

Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, досрочно проголосовать можно в период: в помещениях соответствующих ТИК - с 30 августа по 5 сентября; в помещениях соответствующих УИК - с 6 по 9 сентября.

При себе необходимо иметь паспорт или заменяющий его документ.

Напоминаем, что 10 сентября 2023 года состоятся выборы депутатов Советов депутатов ЗАТО Александровск, г. Мончегорска, г. Оленегорска, с.п. Ловозеро, с.п. Алакуртти, г.п. Умба, с.п. Ура-Губа, г.п. Туманный, г.п. Молочный, г.п. Кильдинстрой.

 

Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457240117%2Falbum-206140181_00%2Frev

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