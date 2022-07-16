Мурманск вошёл в десятку крупных городов-победителей IQ рейтинга РоссииСегодня стартует масштабный фестиваль «Териберка»: лекции, кино, дрон-рейсинг, концерты, арктическая кухня
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Мурманская область. Арктика (16+)16.07.22 11:00

Сегодня стартует масштабный фестиваль «Териберка»: лекции, кино, дрон-рейсинг, концерты, арктическая кухня

Он пройдёт 16 и 17 июля в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Мероприятия фестиваля традиционно организуют в одном из самых интересных поселений региона – Териберке, в этом году кроме песчаного берега задействованы Природный парк, Дальний пляж и «Кладбище кораблей».

Арктический фестиваль предлагает развлечения на любой вкус: для любителей музыки, гурманов, интеллектуалов, спортсменов, семей с детьми. Организаторы разработали большую программу активностей, которая включает множество мастер-классов, выставок, лекций, интерактивных игр, квизов и квестов, конные прогулки, спортивные мероприятия, полёты дронов.

17 июля в Доме культуры пройдёт кинофестиваль, подготовленный совместно с Международным фестивалем «Северный характер» и при поддержке онлайн-кинотеатра Okko. В рамках спецпоказа «Снято в Арктике» состоятся встречи с кинорежиссерами, которые представят свои фильмы.

Будет работать мобильный фудкорт «Вкус Арктики» и межрегиональная проектно-учебная лаборатория арктической кухни «Библиотека вкусов Арктики».

Музей истории города Кандалакша представит реконструкцию поморских традиций на «Кладбище кораблей». Мончегорск познакомит гостей со своим знаковым фестивалем «Imandra Viking Fest» и развернет лагерь викингов. 16 июля на Дальнем пляже пройдет трейловый забег «Вызов Арктики. Край Земли», а 17 июля на том же маршруте состоится экологическая пробежка «Беги, собирай!».

Специально для фестиваля поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» подготовил несколько учебных площадок.

Хедлайнерами музыкальной программы 16 июля станут Drummatix, Вельвет и The Hatters, а 17 июля  — Cheese people и Линда.

Деловая программа фестиваля включит четыре сессии, посвященные различным направлениям туризма, а также арктической кухне. В ходе дискуссии «Экологический туризм – основа устойчивого развития региона» участники обсудят лучшие практики экотуризма в субъектах России, а спикеры сессии «Туризм для местных жителей» оценят способы вовлечения граждан в процесс создания турпродуктов. Кроме того, эксперты также выработают единые стандарты организации туристских мероприятий на сессии «События как цель путешествия» и представят лучшие практики проекта «Арктическая кухня» в Мурманской области, сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

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Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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Инга
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Как можно получить открытку, если ты из далека?
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STariK
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