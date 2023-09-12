Сегодня стартует новый законотворческий сезон у региональных депутатов

Сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. В проекте повестки дня предусмотрено рассмотреть более двух десятков вопросов.

В повестке дня первым стоит вопрос о назначении на должность аудитора Контрольно-счётной палаты Мурманской области. Депутаты собираются в первом чтении рассмотреть проект закона Мурманской области №721-7 «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; проект закона Мурманской области №727-7 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 закона Мурманской области «О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка».

А в преддверии заседания, 11 сентября, в Думе состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных. Депутаты рассмотрели и рекомендовали принять в первом чтении законопроект «О патриотическом воспитании граждан в Мурманской области».

Отмечалось, что патриотическое воспитание является важным элементом государственной политики. Однако в настоящее время на законодательном уровне отсутствует комплексный нормативный правовой акт, регулирующий эту сферу. Инициированный прокуратурой Мурманской области законопроект определяет систему патриотического воспитания граждан, задачи и направления, а также субъекты правоотношений. Подобные законы уже приняты и реализуются в ряде регионов страны.

Комитет поддержал обращение коллег из Республики Мордовии в адрес председателя правительства России М.В. Мишустина по вопросу государственной поддержки организаций при осуществлении затрат на создание, реконструкцию и капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны. Подчеркивалось, что подобные объекты занимают особое место, поскольку предназначены для защиты населения. В большинстве своём они находятся в ненормативном состоянии, требуют реконструкции и капитального ремонта с заменой внутреннего оборудования и инженерных сетей. Поскольку вопрос является актуальным для всех субъектов, необходим единый подход к их ремонту и расчёту дополнительных расходов, а также государственная поддержка.

Вчера состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу. В центре внимания депутатов были изменения в региональный закон «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере недропользования». Законопроект закрепляет за профильным региональным министерством полномочие по принятию решения о предоставлении права пользования участком недр местного значения без проведения аукциона. Это касается разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании концессионных соглашений.

- Данная норма позволит снизить риски необоснованного завышения стоимости общераспространенных полезных ископаемых при строительстве объектов автодорожной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений, - подчеркнула заместитель председателя комитета Любовь Черепанова.

Парламентарии поддержали законопроект и рекомендовали принять его на заседании Думы в первом чтении и окончательной редакции.

Также в рамках заседания комитета были рассмотрены вопросы, связанные с передачей из государственной собственности Мурманской области в собственность муниципальных образований объектов недвижимого имущества в Оленегорске, Мончегорске и Кольском районе.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28506/