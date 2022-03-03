В Мурманской области сегодня стартует Полярная Олимпиада – серия масштабных спортивных мероприятий в рамках 87-го Праздника Севера и 62-го Праздника Севера учащихся.

3 марта в мурманской Долине Уюта 62-й Праздник Севера учащихся откроют соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальной Олимпиады». Более 110 спортсменов из Мурманска, Апатитов, Кольского района, Кандалакши, Мончегорска, Оленегорска и Алакуртти подали заявки. Условия участия в состязаниях соответствуют официальным правилам «Special Olympics»: допускаются люди с ограниченными возможностями здоровья от 12 лет и старше.

Два дня спортсмены будут соревноваться в эстафетах, лыжных гонках классическим и свободным стилем, в беге на снегоступах на разные дистанции.

Церемония открытия соревнований состоится 3 марта в 12.00, старты в эстафете 4х1000 м будут даны чуть ранее – в 11.00, старты лыжных гонок и бега на снегоступах – в 12.30. Награждение участников пройдёт по итогам каждого соревновательного дня. Закрытие – 4 марта в 13.00.

Главным событием недели станет торжественная церемония открытия Полярной Олимпиады – это одно из самых ярких и красочных событий Праздника Севера. Начало мероприятия 5 марта в 19.00 на Центральном стадионе профсоюзов.

Зрителей ждёт разнообразная насыщенная программа: лазерное шоу и тематические ролики об истории возникновения традиции Праздника Севера, выступления танцевальных и вокальных ансамблей, а также театрализованное шоу «Мечта человека».

Тепло и безопасность для зрителей обеспечит сувенирный набор, который включает фирменную маску, варежки и туристическую сидушку.

Торжественная часть церемонии начнётся в 19.10 с парада видов спорта. Завершится мероприятие зажжением огня Полярной Олимпиады и лазерным световым представлением в 20.30.

Подробное расписание мероприятий 87-го Праздника Севера представлено на сайте регионального Минспорта по ссылке, мероприятий 62-го Праздника Севера учащихся.