Сегодня стартует рейтинговое голосование за объекты благоустройства в 2022 году

В Мурманской области стартует рейтинговое голосование по выбору объектов или дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, которые будут реализованы в 2022 году.

Голосование будет проходить на специально созданной платформе Министерства строительства РФ 51.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Принять участие может каждый житель Мурманской области, достигший возраста 14 лет независимо от места проживания.

На голосование выдвинуты объекты и проекты в 12 муниципальных образованиях Кольского Заполярья: ЗАТО Александровск и Североморск, Ловозере, Оленегорске, Полярных Зорях, Кировске, Апатитах, Мончегорске, Кандалакше, Мурманске, Ковдорском районе, Печенгском муниципальном округе.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в Мурманской области работает горячая линия по вопросам электронного голосования за объекты благоустройства 2022 года. Операторы принимают звонки по номеру (8152) 56-65-64 ежедневно с 9.00 до 21.00. Северян консультируют по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, рассказывают о том, как можно внести свой вклад в развитие своего города.