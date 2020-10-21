Сегодня стартуют X Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества

Ежегодная международная диалоговая площадка для приграничных территорий России и Норвегии, на полях которой обсуждаются наиболее актуальные вопросы двустороннего взаимодействия на муниципальном и региональном уровнях, в этом году развернется в онлайн-пространстве.

В программе пленарное заседание, консульский час и ряд тематических секций с привлечением представителей региональных властей, муниципальных образований, научного и бизнес-сообщества, общественных организаций России и Норвегии.

Ключевыми темами для обсуждения в нынешнем году станут вопросы экономического развития приграничных территорий, молодежного и культурного взаимодействия, безопасности и истории арктических рубежей. Как сообщает региональное Министерство экономического развития, в рамках Дней приграничного сотрудничества будет организован онлайн мастер-класс по приготовлению блюд арктической кухни от российских поваров. Кроме того, состоится молодежный телемост, участники которого поделятся опытом школьной жизни в эпоху пандемии.

Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте Министерства экономического развития региона, там же размещена подробная программа мероприятий.