Сегодня строители Заполярья отмечают профессиональный праздник

9 августа строители отметят профессиональный праздник. К этой дате в регионе была приурочена серия торжественных мероприятий.

Накануне состоялась церемония чествования лучших специалистов отрасли – им были вручены Почётные грамоты и Благодарности губернатора Мурманской области, а также Почётные грамоты регионального Министерства строительства. Подарки ветеранам отрасли доставили адресно, с соблюдением мер безопасности во время пандемии.

Кроме того, состоялась пресс-конференция: заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский встретился с журналистами на крыше дома, отремонтированного по программе капитального ремонта.

«Строительство в регионе ведётся активно – в настоящее время в работе на разных стадиях более 90 объектов по госпрограммам. В 2019-2020 годах в Мурманской области в эксплуатацию приняты три детских сада. В этом году работы ведутся уже на пяти. Возводится новая современная школа в Североморске, ремонтируются и строятся бассейны, лечебные учреждения по всей области. Даже в таком отдаленном населенном пункте как Краснощелье скоро будет сдан в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт. Кроме того, в этом году по программе капремонта будет отремонтировано более 280 домов, – рассказал Владислав Сандурский. – Спасибо коллегам за опыт и профессионализм. И, конечно, все мы благодарны ветеранам отрасли, которые показали нам пример, как можно на Севере строить».

В преддверии праздника Минстрой региона предложил северянам поздравить строителей в социальных сетях. Северяне охотно присоединились к флешмобу, разместив тематические публикации, клипы и видеообращения по тегу #минстройМурманскойобласти.

Ещё один проект в подарок всем строителям и северянам - «Легенды мурманских домов»: городской историк Василий Рябков рассказывает интересные истории о домах, расположенных в старой части областного центра. Прочесть их можно на сайте ведомства.