Сегодня свой профессиональный праздник отмечают металлурги России

Металлургия по праву считается первоосновой всей тяжёлой промышленности. Без металла немыслимы ни машиностроение, ни судостроение, ни энергетика, ни строительство. Сегодня Россия остаётся одним из мировых лидеров по производству никеля, алюминия и стали.

День металлурга был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года и закреплён за третьим воскресеньем июля. Так государство отметило вклад отечественной металлургии в восстановление разрушенной экономики страны в послевоенные годы.

Основы российской металлургии были заложены ещё в начале XVIII века. Уральское железо с клеймом «Старый соболь», придуманным оружейником Никитой Демидовым, вывозилось в Европу и ценилось настолько, что его начали подделывать иностранные конкуренты.

Металлургия по праву считается первоосновой всей тяжёлой промышленности. Без металла немыслимы ни машиностроение, ни судостроение, ни энергетика, ни строительство. Сегодня Россия остаётся одним из мировых лидеров по производству никеля, алюминия и стали.

А в преддверии профессионального праздника, 18 июля, в Мончегорске и Печенгском округе прошли многочисленные праздничные мероприятия в честь Дня металлурга. Праздничную программу в Мончегорске открыл традиционный забег «Норникеля», а с 12 до 16 часов на центральной площади Мончегорска работали интерактивные площадки: желающих приглашали поучаствовать в турнирах, мастер-классах, конкурсах и семейных активностях. В 13.30 на городском стадионе состоялся масштабный спортивный фестиваль. Кульминацией праздника стала церемония награждения сотрудников «Норникеля». После на сцене состоялся концерт певица Ёлка, а завершила день дискотека.

Товарищеские матчи по уличному баскетболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису и мини-футболу, посвящённые Дню металлурга, прошли в Заполярном и Никеле.

Инфографика предоставлена Мурманскстатом.