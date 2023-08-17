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Мурманская область. Арктика (16+)17.08.23 10:30

Сегодня утром рубль был стабилен в ожидании новых заметных сигналов к движению

Нефтяные цены слабо снижаются сегодня утром после падения накануне на данных о росте добычи в США до максимума за три с половиной года.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,96 млн баррелей, запасы бензина снизились на 262 тысячи баррелей, дистиллятов - увеличились на 296 тысяч баррелей.

Как сообщает finmarket.ru, аналитики, опрошенные «S&P Global Commodity Insights», в среднем ожидали сокращения запасов нефти на 2,26 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, и сохранения резервов дистиллятов на прежнем уровне.

Тем временем добыча нефти в Штатах на минувшей неделе выросла на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,7 млн б/с. Это рекордный показатель с марта 2020 года.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгующаяся на «NYMEX» нефть, снизились на 837 тысяч баррелей после роста на 159 тысяч баррелей неделей ранее.

«Несмотря на то, что аналитики ожидают падения предложения во втором полугодии, опасения рецессии и медленное восстановление китайской экономики сейчас сильнее всего влияют на настроение рынка. В более долгосрочной перспективе некоторые ключевые для рынка нефти факторы, влияющие на цены, сигнализируют об ухудшении ситуации, и розничные инвесторы действуют с осторожностью», - написал Майкл Холл из «Spectrum Markets».

По данным Московской биржи, доллар США чуть подорожал на старте торгов в четверг, рубль стабилен в ожидании новых заметных сигналов к движению. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,7775 рубля (+11,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,93 рубля ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 94,2256 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар потерял 43,94 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 73,56 копейки и составил 102,4669 рубля.

К официальному курсу американская валюта упала на 2,48 рубля, евро - на 3,19 рубля.

Доллар в четверг утром умеренно дорожает к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после публикации протокола июльского заседания.

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