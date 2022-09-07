Сегодня в аэропорту встретили первый борт авиакомпании «Nordwind Airlines» по направлению «Пермь-Мурманск»

«Межрегиональное взаимодействие особенно важно для нас. Мы открываем новые направления как для туристов из Перми, так и для жителей Кольского полуострова. Теперь добраться до культурного центра Урала будет ещё проще. Сегодня к нам прилетели туристы и журналисты из Перми, которые познакомятся с красотами Севера. И я уверен, что они вернутся к нам вновь», – подчеркнул председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

«Для наших пассажиров – это в первую очередь комфорт. Надеемся, что данное направление будет востребованным с точки зрения деловых отношений и туризма», – прокомментировал генеральный директор АО «Аэропорт Мурманск» Руслан Степанец.

С 7 сентября прямые регулярные рейсы будут осуществляться по расписанию, указанному ниже.

Вылет из Мурманска еженедельно по средам и субботам:

- по средам время вылета из Мурманска в 19.05, время прилета в Пермь по местному времени 23.40, время в пути составит 2 часа 35 минут;

- по субботам вылет из Мурманска в 9.20, прибытие в Пермь по местному времени в 13.55, время в пути составит 2 часа 35 минут.

Вылет из Перми еженедельно по средам и субботам:

- по средам вылет из Перми в 17.25, прибытие в Мурманск по местному времени в 18.10, время в пути составит 2 часа 45 минут;

- по субботам вылет из Перми в 07.10, прибытие в Мурманск по местному времени в 7.55, время в пути составит 2 часа 45 минут.

Забронировать билеты и ознакомиться с актуальным расписанием можно на официальном сайте или через мобильное приложение, сообщает комитет по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru