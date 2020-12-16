Мурманская область. Арктика (16+)16.12.20 09:30
Сегодня в Апатитах начнёт работу открытый каток
Нестабильная температура на улице существенно затянула процесс подготовки льда, но уже в среду, 16 декабря, открытый каток «Юность» примет первых посетителей сезона 2020-2021.
График работы катка: будни — с 17.00 до 21.00, выходные дни — с 12.00 до 21.00, понедельник — выходной.
В гардеробе и помещении проката необходимо будет соблюдать масочный режим. Посетителям при входе будут измерять температуру, в помещении могут находиться не более 10 человек одновременно. Каждые два часа предусмотрено двадцатиминутное проветривание. Ещё одна противовирусная мера — проход зрителей и групп поддержки на каток строго запрещён, сообщает https://hibinform.ru/
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