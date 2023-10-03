Сегодня в главной базе Северного флота – Североморске состоялась встреча учебного корабля «Перекоп», с курсантами военно-морских вузов на борту

На борту корабля находится 260 курсантов из военно-морских вузов Санкт-Петербурга и филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде.

Учебный корабль встретил заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин. Он поздравил курсантов и экипаж с прибытием в главную базу Северного флота и отметил важность морской практики, в ходе которой курсанты приобретают опыт и необходимые знания флотской профессии.

Как отметил старший практики заместитель начальника Морского корпуса Петра Великого — Санкт-Петербургского военно-морского института капитан 1 ранга Александр Морген, за первую часть похода, которая проходила по маршруту: Кронштадт – Балтийск – Североморск, кораблем пройдено более 2 тысяч морских миль.

В Североморске экипаж учебного корабля «Перекоп» планирует пополнить запасы, а участники штурманского похода – принять участие в ряде культурно-массовых мероприятий, ознакомиться с городом, посетить музеи Северного флота.

Дальний морской поход учебного корабля проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России. В ходе морского похода курсанты проходят практику по штурманским дисциплинам, совершенствуют навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке, исполняют обязанности в качестве дублёров вахтенных офицеров и штурманов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в Североморске учебный корабль «Перекоп» пробудет несколько дней. После пополнения запасов и выполнения программы культурно-массовых мероприятий корабль продолжит учебный поход на Балтику.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12480825@egNews