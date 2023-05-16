Сегодня в Минске пройдут спектакли Детской театральной школы города Мурманска

В администрации Московского района города Минска прошла встреча заместителя главы администрации города Мурманска Людмилы Левченко и главой Московского района города Минска Татьяной Колядко.

Как сообщает администрация города Мурманска, участники обсудили план совместных мероприятий в области культуры, образования и молодёжной политики и определили дальнейшее сотрудничество между городами-побратимами.

Сегодня в 15.00 и 18.00 на сцене Белорусского государственного академического театра юного зрителя минчанам будет представлен спектакль Детской театральной школы «Дети военного Мурмана».

Пьеса заслуженного работника культуры РФ Елены Крынжиной, по которой создан спектакль, написана на основе воспоминаний детей военного Мурманска, его защитников и тружеников тыла. В литературную основу вошли более тридцати часов аудиозаписей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24999&page=1