Сегодня в Мурманске 1096 одиннадцатиклассников и 2839 девятиклассников отметили окончание учёбы

Последние звонки торжественно прошли в школах, лицеях и гимназиях областного центра. А затем ребята собрались на мероприятии на площади перед морским вокзалом.

— Поздравляю всех выпускников с окончанием школы! Пусть этот день станет отправной точкой к новым победам. Верьте в себя, стремитесь к мечтам и знайте, что Мурманск всегда рядом и поддержит вас на вашем пути! — отметил глава Мурманска Юрий Сердечкин.

Поскольку сейчас в здании гимназии №5 идёт капитальный ремонт, торжество для выпускников этого учреждения состоялось по соседству — в школе №1. В рамках федеральной программы капитальный ремонт также ведётся в гимназии №3, лицее №1, прогимназии №61 и двух детских садах Мурманска.

Как отмечает администрация города-героя, сегодня правительство Мурманской области уделяет большое внимание развитию системы как общего, так и среднего и высшего образования. И сегодня у мурманских выпускников есть множество возможностей для выбора будущей специальности и построения карьеры в Кольском Заполярье. Так, в Мурманске планируется перезагрузка работы Мурманского арктического университета, в том числе создание на базе вуза кампуса мирового уровня, реализуется программа «Профессионалитет», обновляется материально-техническая база учреждений, в рамках плана «На Севере — жить!» проводятся текущие и капитальные ремонты зданий образовательных учреждений. Более того, в этом году свои двери для мурманчан откроет новый Губернаторский лицей на улице Советской.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30041&page=1