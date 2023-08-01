Сегодня в Мурманске дан старт III фестивалю уличного искусства «РОСТ»

Сегодня в «Контейнер-холле» состоялось открытие третьего фестиваля уличного искусства «РОСТ», который проводится в рамках мероприятий плана «На Севере – жить» при поддержке Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Главная тема фестиваля в 2023 году – преемственность, связь прошлого, настоящего и будущего, забота об истории. В рамках фестиваля будет создано 12 новых монументальных росписей, а также обновлены советские панно: их очистят от следов вандализма и несогласованных граффити.

Также в «Контейнер холле» открылась выставка «Разметка», гостям представили эскизы советских муралов, которые уже много лет украшают Мурманск. Организаторы и художники рассказали о своих творческих планах.

Кроме того, были организованы мастер-классы и концерт.

В этом году запланирована работа 12 команд художников из 8 регионов России, от Севастополя до Владивостока.

Подробная информация о фестивале в его официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в 2021 и 2022 годах фестиваль проходил в историческом районе Мурманска – Росте. В итоге на фасадах появился 31 новый мурал. В фестивале участвовали художники из пяти стран и девяти регионов России.

Туристический маршрут по Росте уже приобрёл популярность у туристов и жителей города. А в этом году запустили аудиогид.

Фото: https://gov-murman.ru