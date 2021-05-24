Сегодня в Мурманске наградили предпринимателей – победителей традиционного городского конкурса «Гермес»

В мероприятии приняли участие глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

Напомним, проведение ежегодного конкурса в прошлом году было невозможно из-за пандемии.

Конкурс «Гермес» проводится уже 22-й раз и с каждым годом растёт количество участников, а конкурсанты демонстрируют все более высокий уровень подготовки. Для проведения соревнований среди предпринимателей ежегодно разрабатываются новые номинации. Это позволяет не только поддерживать интерес участников, но и обеспечивает высокий уровень конкуренции среди конкурсантов в различных сферах деятельности.

– Для предпринимателей этот конкурс важен, во-первых, потому, что можно сравнить себя с конкурентами. Во-вторых, в период пандемии произошла переоценка возможностей и по выходу из ограниченных условий можно показать, что твой бизнес «выжил» и продолжает работать и радовать мурманчан и гостей города своей деятельностью, – отметил Евгений Никора. – Номинации, по которым проводится конкурс «Гермес», непосредственно связаны с реализацией плана «На Севере – жить!».

В этом году турнир для предпринимателей включал 3 номинации: «Лучший торговый объект местного производителя», «Лучший туристский маршрут «Мурманск гостеприимный», «Лучшая организация по реализации сувенирной продукции «Из Мурманска с любовью».

Победителями конкурса в номинации «Лучший торговый объект местного производителя» стали:

1 место - Алексей Леушин, Магазин «Окраина вкуснее»;

2 место - ООО «Миндаль», Кафе «Юность»;

3 место - ООО «Северные Пекарни» Пекарня-кафе-кондитерская «NORTHERN BAKERIES».

В номинации «Лучший туристский маршрут «Мурманск гостеприимный»:

1 место - ООО «Радуга Севера»;

2 место - Валерия Миронюк;

3 место - ООО «Мурмания».

В номинации «Лучшая организация по реализации сувенирной продукции «Из Мурманска с любовью»:

1 место - Елена Копань, Магазин «Презент»;

2 место - Дмитрий Ткачук, Магазин «Футболка51»;

3 место - Инна Швец, Книжный магазин «Глобус».

Все участники получили дипломы и памятные подарки, а победители – ценные призы.