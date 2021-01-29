Сегодня в Мурманске приступят к финальным съёмкам сериала «Иван»

В составе творческой команды под руководством кинорежиссера Владимира Щеголькова – Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова и Максим Лагашкин.

Московская студия «Чехов» начала снимать проект в регионе в марте 2020 года. Однако завершение съёмочного периода пришлось перенести из-за пандемии. На этой неделе кинематографисты планируют доснять несколько сцен в декорациях новогоднего Мурманска.

В небольших ролях в кинопроекте также снимаются артисты мурманских театров: Дмитрий Пастер, Светлана Гришкеева, Виктория Сычева, Олег Демидкин (театр Северного флота), Александр Покатнев (Мурманский областной драматический театр), Мария Богданова (Мурманский областной театр кукол), Слава Бурцев (Арктический театр).

Известный мурманский телерадиоведущий Денис Загорье в сериале перевоплотится в пожарного. Также в эпизоде зрители увидят мурманчан – чемпионов России по греко-римской борьбе – братьев Руслана и Давида Мамедовых.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2020 году ООО «Студия «Чехов» с проектом сериала «Иван» стала победителем второго конкурса рибейтов – субсидий из областного бюджета на покрытие части расходов, понесенных на производство кинофильмов в регионе. Рибейты предоставляются на конкурсной основе, итоговое решение принимает региональная кинокомиссия – коллегиальный совещательный орган, созданный в Мурманской области в 2020 году для координации масштабной работы по поддержке и развитию кинопроизводства.