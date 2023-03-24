Сегодня в Мурманске проходит сразу четыре профессиональные медицинские конференции для заполярных медиков

Для повышения квалификации в наш регион пригласили экспертов всероссийского уровня.

Например, в конгресс-отеле «Меридиан» собрали детских врачей. Специалисты Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России на конференции «Дыхание Арктики» выступили с докладами о проблемах детей с заболеваниями верхних дыхательных путей и поделились клиническим опытом.

Как утверждают специалисты, ежегодно среди всех заболевших ОРВИ 60-70% занимают именно дети. А на долю детей младшего возраста приходится до трети всех обращений с симптомами ОРВИ. Дети раннего возраста особенно уязвимы и очень важно не допустить осложнений, таких как пневмония, отит, синусит и др. В среднем за год ребёнок переносит 6-8 эпизодов ОРВИ.

Встречи специалистов, такие как в конгресс-отеле, помогают повысить квалификацию врачам первичного звена. На подобных научных мероприятиях врачи стараются показать что-то необычное и редкое из своей практики. В РДКБ проводят оперативные вмешательства наибольшему количеству пациентов в нашей стране. Это позволяет специалистам рекомендовать медикам в регионах как вести, наблюдать и лечить маленьких пациентов.

Вопросы, которые также обсуждали специалисты: «Хирургия или терапия?», «Лечить нельзя оперировать» - где поставить запятую?», «Что нужно знать участковому педиатру? «На какие важные симптомы обратить внимание?»

Фото предоставлено Российской детской клинической больницей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.