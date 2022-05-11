Сегодня в Мурманске состоится открытие международного театрального фестиваля «Арктическая сцена»
Под патронатом правительства Мурманской области, Министерства культуры Мурманской области, региональное Отделение Союза театральных деятелей РФ и Мурманский областной драматический театр при поддержке Союза театральных деятелей РФ проводят Международный театральный фестиваль «Арктическая сцена».
Фестиваль будет состоять из двух этапов. На первом, региональном этапе, который пройдёт с 11 по 16 мая, на суд зрителей и жюри будут представлены лучшие постановки Мурманского областного драматического театра, Драматического театра Северного флота, Мурманского Театра Кукол и Детской театральной школы города. Свои работы также продемонстрируют лучшие любительские коллективы региона.
Оценивать спектакли будет экспертный совет, состоящий из известных театральных критиков, действующих режиссеров известных в России театров, педагогов Высшей театральной школы, драматургов.
Более того, в рамках первого этапа фестиваля для актеров и режиссёров профессиональных театров пройдут мастер-классы, лекции, творческие лаборатории.
Лучший спектакль профессионального театра, по решению экспертного совета, представит наш регион на Международном этапе фестиваля, который будет проходить с 18 по 23 ноября. Это позволит укрепить позиции Мурманской области на театральной карте России.
Торжественное открытие состоится 11 мая в 18.00 в Мурманском областном драматическом театре.
Фото: https://modt.ru/news/id/skoro-teatralnyiy-festival---v-murmanske