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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.23 16:45

Сегодня в Мурманске состоялся общегородской субботник по санитарной очистке берегов водоёмов

Уборка прошла на берегах озёр Семёновского, Окуневого, Глубокого и Ледового, возле ручья Чистого и ручья Варничного в Долине Уюта.

Возле домика «моржей» на берегу Семёновского озера к акции присоединились любители плавания в холодной воде и неравнодушные мурманчане. Взрослые и дети убрали мусор возле водоёма, чтобы сделать пространство более комфортным для отдыха. 

Как сообщает администрация города Мурманска, территория для нового домика «моржей» у Семёновского озера – одна из девяти, представленных на Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России. На сегодняшний день за неё проголосовали около пяти тысяч мурманчан. Лидером среди представленных территорий является площадь Пять Углов, за этот объект проголосовали более восьми тысяч северян.  

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25024&page=1

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