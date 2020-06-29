Сегодня в Мурманской области будет подписан закон «о наливайках»

В Мурманской области сегодня будет подписан закон, который устанавливает дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции на территории региона. Документ вступит в силу 1 октября 2020 года. Об этом объявил губернатор Андрей Чибис, открывая оперативное совещание.

«Я хочу поблагодарить областную Думу. Принят важный закон, работа над которым шла совместно. Это закон о запрете так называемых «наливаек». Документ сегодня будет мной подписан. Всех, кто занимается этим видом бизнеса, во-первых, прошу к его вступлению в силу подготовиться. Во-вторых, коллег из муниципалитетов прошу собрать владельцев или арендаторов этих точек розлива алкоголя. Мы готовы разработать специальный инструмент поддержки для переформатирования «наливаек» в полезные точки малого и среднего бизнеса», - сделал акцент губернатор.

Глава региона поручил министерству инвестиций совместно с главами муниципальных администраций в течение месяца выработать концепцию переформатирования подобных торговых точек в другие виды предпринимательской деятельности.

Закон «О внесении изменений в закон Мурманской области «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции» и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области» региональный парламент принял в первом и окончательном чтении 26 июня.

Документ запрещает продажу алкоголя в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах и общежитиях, а также пристроенных к ним помещениях, если вход для покупателей расположен со стороны подъездов, детских или спортивных площадок на расстоянии менее 50 метров .

Кроме того, объекты общественного питания, которые продают алкоголь, дифференцированы по площади торговых залов. Так, для населенных пунктов с численностью менее десяти тысяч человек обязательная площадь для обслуживания посетителей составляет не менее 30 «квадратов», если жителей свыше десяти, но не более 20 тысяч человек — полагается не менее 40 квадратных метров. Не менее 50 «квадратов» для обслуживания посетителей определены в населенных пунктах, где проживает свыше 20 тысяч человек.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, закон также запрещает продажу пива и пивных напитков на розлив в тару в торговых объектах площадью менее 65 «квадратов».

Губернатор Андрей Чибис неоднократно обращал внимание на необходимость принятия ограничительных мер для «наливаек». Об этом говорили жители входе встреч с главой региона.