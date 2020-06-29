Александр Масько награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степениХОРОШИЕ НОВОСТИ: Творчество, спорт и выдумка против пандемии
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)29.06.20 10:00

Сегодня в Мурманской области будет подписан закон «о наливайках»

В Мурманской области сегодня будет подписан закон, который устанавливает дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции на территории региона. Документ вступит в силу 1 октября 2020 года. Об этом объявил губернатор Андрей Чибис, открывая оперативное совещание.

«Я хочу поблагодарить областную Думу. Принят важный закон, работа над которым шла совместно. Это закон о запрете так называемых «наливаек». Документ сегодня будет мной подписан. Всех, кто занимается этим видом бизнеса, во-первых, прошу к его вступлению в силу подготовиться. Во-вторых, коллег из муниципалитетов прошу собрать владельцев или арендаторов этих точек розлива алкоголя. Мы готовы разработать специальный инструмент поддержки для переформатирования «наливаек» в полезные точки малого и среднего бизнеса», - сделал акцент губернатор.

Глава региона поручил министерству инвестиций совместно с главами муниципальных администраций в течение месяца выработать концепцию переформатирования подобных торговых точек в другие виды предпринимательской деятельности.

Закон «О внесении изменений в закон Мурманской области «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции» и об установлении дополнительных  ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области» региональный парламент принял в первом и окончательном чтении 26 июня.

Документ запрещает продажу алкоголя в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах и общежитиях, а также пристроенных к ним помещениях, если вход для покупателей расположен со стороны подъездов, детских или спортивных площадок на расстоянии менее 50 метров.

Кроме того, объекты общественного питания, которые продают алкоголь, дифференцированы по площади торговых залов. Так, для населенных пунктов с численностью менее десяти тысяч человек обязательная площадь для обслуживания посетителей составляет не менее 30 «квадратов», если жителей свыше десяти, но не более 20 тысяч человек — полагается не менее 40 квадратных метров. Не менее 50 «квадратов» для обслуживания посетителей определены в населенных пунктах, где проживает свыше 20 тысяч человек.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, закон также запрещает продажу пива и пивных напитков на розлив в тару в торговых объектах площадью менее 65 «квадратов».

Губернатор Андрей Чибис неоднократно обращал внимание на необходимость принятия ограничительных мер для «наливаек». Об этом говорили жители входе встреч с главой региона.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Игорь
25.06.20 15:03
Любят начальники словами бросаться! Заменили контейнер старый на новый - уже кричат: "Модернизация!" Ну-ну...
Комментарий к новости:В Мурманске модернизируют систему сбора и вывоза отходов
ян
24.06.20 23:04
Спасибо, хорошо, что информируете! -Но Якобснес и Сёр-Варангер? Почти все северонорвежские партизаны из другой стороны Варангера, из поселка Хиберг, самая восточная точка материка Норвегии, 10 км от о
Комментарий к новости:Делегация ВС Норвегии принимает участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Великой Победы в городе-герое Мурманске
Станислав
23.06.20 08:57
Других-то забот нет, как создать ПРОКАТ велосипедов по проспекту Ленина, потому что дальше горки начинаются. Аж целого спортсмена на зарплату посадили, чтобы он эту велосипедную комфортную среду созда
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Николай Середа – безопасные условия для велосипедистов в Мурманске пока не созданы, но скоро мы покатаемся
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире13:35«Команда Че». Художественный сериал, 29 серия (16+)14:30Мультфильмы (0+/6+)15:30«Предки наших предков». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Минфин перекраивает финансирование нацпроектов-PRO Валюту (16+)Цены на нефть тянут курс рубля вниз-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовал планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 июня-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Очень редко бывает, когда мы снимаем вопрос с повестки дня - Александр Макаревич
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
16.06.20: Как на Вас повлияли ограничительные меры, которые вводят власти, при коронавирусной пандемии?Проголосовало: 387 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика