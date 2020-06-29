Сегодня в Мурманской области будет подписан закон «о наливайках»
В Мурманской области сегодня будет подписан закон, который устанавливает дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции на территории региона. Документ вступит в силу 1 октября 2020 года. Об этом объявил губернатор Андрей Чибис, открывая оперативное совещание.
«Я хочу поблагодарить областную Думу. Принят важный закон, работа над которым шла совместно. Это закон о запрете так называемых «наливаек». Документ сегодня будет мной подписан. Всех, кто занимается этим видом бизнеса, во-первых, прошу к его вступлению в силу подготовиться. Во-вторых, коллег из муниципалитетов прошу собрать владельцев или арендаторов этих точек розлива алкоголя. Мы готовы разработать специальный инструмент поддержки для переформатирования «наливаек» в полезные точки малого и среднего бизнеса», - сделал акцент губернатор.
Глава региона поручил министерству инвестиций совместно с главами муниципальных администраций в течение месяца выработать концепцию переформатирования подобных торговых точек в другие виды предпринимательской деятельности.
Закон «О внесении изменений в закон Мурманской области «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции» и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области» региональный парламент принял в первом и окончательном чтении 26 июня.
Документ запрещает продажу алкоголя в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах и общежитиях, а также пристроенных к ним помещениях, если вход для покупателей расположен со стороны подъездов, детских или спортивных площадок на расстоянии менее
Кроме того, объекты общественного питания, которые продают алкоголь, дифференцированы по площади торговых залов. Так, для населенных пунктов с численностью менее десяти тысяч человек обязательная площадь для обслуживания посетителей составляет не менее 30 «квадратов», если жителей свыше десяти, но не более 20 тысяч человек — полагается не менее 40 квадратных метров. Не менее 50 «квадратов» для обслуживания посетителей определены в населенных пунктах, где проживает свыше 20 тысяч человек.
Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, закон также запрещает продажу пива и пивных напитков на розлив в тару в торговых объектах площадью менее 65 «квадратов».
Губернатор Андрей Чибис неоднократно обращал внимание на необходимость принятия ограничительных мер для «наливаек». Об этом говорили жители входе встреч с главой региона.