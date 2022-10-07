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Мурманская область. Арктика (16+)07.10.22 20:00

Сегодня в Мурманской области чествуют работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Торжественное мероприятие в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности состоялось Кольском районном Центре культуры. В неё приняли участие представители предприятий отрасли, правительства Мурманской области, областной Думы, руководители муниципальных образований региона.

«Трудно придумать менее подходящие для развития сельского хозяйства условия, чем суровый климат и скудная земля Кольского Заполярья. Однако наш агропромышленный комплекс, назло холодам и вопреки голосам скептиков, многие десятилетия живет и работает – благодаря мастерству и энтузиазму своих тружеников», – подчеркнула в приветственном слове заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Ольга Кузнецова вручила лучшим специалистам отрасли грамоты и благодарности, среди которых «Почётная грамота министерства науки и высшего образования РФ», «Благодарность министерства сельского хозяйства РФ», «Почётная грамота губернатора Мурманской области» и другие. Всего были отмечены около 100 работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы, тоже поздравил работников агропромышленного комплекса региона с профессиональным праздником. Обращаясь к труженикам агропромышленного комплекса, глава регионального парламента отметил:

 — Мурманская область может по праву гордиться тем, что здесь, в Заполярье, работает собственная сельскохозяйственная отрасль. Подчас преодолевая трудности, заполярный агропром радует наших земляков качественными и полезными продуктами собственного производства и вполне может конкурировать с южными регионами. Здесь, на Севере, в непростых климатических и экономических условиях поддерживать производительность хозяйств – это практически подвиг. Но во многом благодаря вам, вашей верности профессии, знаниям, умениям и главное – любви к своему делу, этот подвиг – стал повседневностью.

Слова благодарности Сергей Дубовой адресовал ветеранам отрасли за трудолюбие, неравнодушие и большой вклад в развитие сельского хозяйства.

Депутат пожелал всем новых успехов во всех делах и начинаниях на благо Мурманской области, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Наград регионального парламента удостоились работники предприятия «Тулома» – водители Владимир Жемков и Дмитрий Сидоров, оператор машинного доения Виктория Кичниева, бухгалтер-кассир Людмила Романенко, начальник ремонтной группы Владимир Боротей.

В 2022 году на поддержку отрасли из федерального и регионального бюджетов предусмотрено 997,6 млн рублей, что практически в 2 раза больше (на 484,5 млн рублей больше), чем в 2021 году.

В настоящее время в регионе основными производителями сельхозпродукции являются 7 предприятий и более 20 фермерских хозяйств. Основным направлением их деятельности является молочное скотоводство. Два производственных кооператива, «Тундра» и «Оленевод», занимаются северным оленеводством.

Заполярные сельхозпроизводители ежегодно поставляют порядка 17 тысяч тонн молока и 2 тысяч тонн мяса.

Пищевая и перерабатывающая промышленность Мурманской области представлена хлебопекарными, молокоперерабатывающими, мясоперерабатывающими предприятиями и переработкой дикорастущего сырья.

Вся производимая на территории региона продукция (за исключением рыбной) реализуется на внутреннем рынке, что говорит о её доступности и востребованности у населения, сообщает Министерство информационной политики Мурманский области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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