В Санкт-Петербурге завершился IV Международный муниципальный форум стран БРИКС+. В его работе приняли участие первый вице-спикер Мурманской областной Думы Владимир Мищенко, заместитель председателя Думы Евгений Никора, председатель профильного комитета Михаил Павлов, депутаты Михаил Белошеев и Анна Гришко.

Второй день работы форума был посвящён вопросам благотворительности, молодёжного сотрудничества, импортозамещения, реализации инвестиционных проектов. На площадке «Индустрия гостеприимства: как развитие туризма меняет облик города» с презентацией туристических возможностей Мурманской области выступил Михаил Павлов:

- Туризм в нашем регионе становится всё более популярным, и это вполне обосновано, поскольку Мурманская область обладает богатейшими природными и культурно-историческими ресурсами. Времена меняются, Арктика сегодня в тренде и «туристический компас» изменил свои предпочтения. Стоит отметить, что сезон путешествия в Мурманской область – круглогодичный. Мурманская область каждый год принимает более 300 тысяч туристов. После снятия ограничений мы отмечаем замещение иностранцев российскими путешественниками. Что касается объемов в целом, то по отзывам туроператоров, они даже больше, чем до пандемии. Повышение туристического потока требует активной работы по созданию современной инфраструктуры, контролю системы качества, комплексного и системного продвижения. Сегодня в Мурманской области реализуется несколько проектов, которые объединяют туристические кластеры региона в единую систему, позволят создать комплексный турпродукт. Благодаря работе с инвесторами в регионе появляются новые объекты размещения и услуг для туристов. Мы рассчитываем через несколько лет существенно увеличить свои возможности и будем рады принимать на гостеприимной Кольской земле не менее миллиона туристов ежегодно.

Напомним, в течение двух дней на площадках форума обсуждались вопросы социально-экономического развития региональных и муниципальных территорий; повышение инвестиционной привлекательности городов России и других стран «пятерки»; укрепление отношений государств объединения БРИКС и других стран, в том числе заявивших о намерении войти в БРИКС.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26570/