Андрей Чибис три года возглавляет Мурманскую область26 марта состоится ежегодная экологическая акция «Час Земли»
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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.22 17:00

Сегодня в Мурманской области снят ещё ряд антиковидных ограничений

С 21 марта в Мурманской области отменен ряд дополнительных противоэпидемических ограничений. Об этом напомнил в рамках оперативного совещания губернатор региона Андрей Чибис. Он также отметил, что масочный режим может быть отменен только когда снизится ежедневный прирост количества заразившихся.

«Тема ковида нас не отпускает, много вопросов поступает от северян в комментариях. Мы внимательно с Роспотребнадзором следим за ситуацией. Пока у нас в регионе весьма высокий показатель количества заразившихся на 100 тысяч населения, но ежедневно мы фиксируем снижение. Поэтому я очень рассчитываю, с учётом тех данных, которые у нас есть, что в ближайшее время – неделю или чуть больше, – нам удастся ещё смягчить режим и отменить маски. Это произойдёт, как только ещё чуть упадёт количество заболевших», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что с сегодняшнего дня в Мурманской области общепит может работать круглосуточно без ограничений; отменён режим самоизоляции для граждан 60+; дети до 16 лет снова могут посещать торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых; также сняты ограничения в общественном транспорте на одновременное количество перевозимых пассажиров.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, с 25 марта на территории Мурманской области возобновятся профилактические медосмотры и диспансеризация отдельных групп взрослых и детей, углублённая диспансеризация в медорганизациях.

«Прошу вас не забывать о вакцинации и своевременной ревакцинации, с учётом того, что мы отменили практически все ограничения. Очень важно не создать ситуацию, когда эти ограничения придётся снова вводить. Поэтому вакцинация, ревакцинация – за этим прошу каждого очень серьёзно следить», – обратился губернатор к северянам.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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