Сегодня в областном центре Кольского Заполярья стартовал юбилейный 50-й Мурманский лыжный марафон – ключевое спортивное мероприятие 89-го Праздника Севера

Перед стартом марафонцев поприветствовал губернатор Андрей Чибис.

«Мурманский лыжный марафон – лучший в стране. По крайней мере, так его оценивают профессионалы. Это настоящий праздник не только для Мурманской области, но и для всей страны. Примечательно, что в этом году марафон проходит в юбилейный, 50-й раз. В марафоне участвуют спортсмены со всей России, а также из семи стран мира, в том числе из Германии и Норвегии. Здесь и ветераны спорта, и молодые участники. Желаю всем спортсменам и болельщикам отличной гонки и позитивного настроения!», – сказал Андрей Чибис.

Также глава региона отметил, что на Мурманском лыжном марафоне обеспечены все необходимые меры безопасности.

В субботу и воскресенье в Долине Уюта спортсмены борются за призы 25- и 50-километровых гонок свободным и классическим стилями. Всего на старты выйдут 2900 спортсменов из 69 регионов России, а также Германии, Словакии, Грузии, Белоруссии, Австралии, Казахстана и других стран.

С «золотым» номером 1974 на старт вышел мурманчанин Геннадий Нечаев – участник 1-го Мурманского лыжного марафона Праздника Севера, который более 40 раз покорил марафонскую дистанцию и вновь подтвердил титул почётных ветеранов лыжного спорта. На дистанцию Геннадий Иванович отправился на 5 минут раньше остальных.

В масштабном событии также примут участие звезды мирового спорта. Среди них серебряный XXI зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и постоянный участник Мурманского лыжного марафона Александр Панжинский, победитель прошлогоднего марафона Денис Спицов, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года Иван Якимушкин, трехкратный вице-чемпион зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете, командном спринте и лыжном марафоне Максим Вылегжанин и серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете, трехкратный серебряный призёр чемпионатов мира Александр Бессмертных.

Завтра «золотой» Мурманский лыжный марафон продолжится гонкой на дистанции 25 и 50 км классическим стилем. Кроме того, программу спортивного мероприятия в этом году впервые включён Детский лыжный марафон, в рамках которого маленькие северяне преодолеют дистанцию в 600 метров. На старт выйдут порядка 500 детей в возрасте 5-7 лет.

В течение двух дней для гостей, участников и болельщиков будет работать «Саамская деревня» с ярмаркой мастеров, северной кухней, мастер-классами, экспозицией предметов быта и состязаниями по национальным видам спорта.

В куполе на верхней площадке открылась монетная мастерская, аквагрим и зона мастер-классов для юных гостей, а также почтовый домик.

С 12.00 до 18.00 сегодня можно было принять участие в соревнованиях по «Юкигассен». На фестивале северных народов выступят заполярные исполнители.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подробная программа юбилейного Мурманского лыжного марафона размещена на официальном сайте. Кроме того, наблюдать за лыжными гонками можно в режиме онлайн-трансляции, доступной по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru