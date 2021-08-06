Сегодня в областном центре почтили память воинов-строителей

Мероприятие прошло у мемориала «В честь строителей, погибших в 1941-1945 годах». В нём принял участие заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. К подножию памятника были возложены цветы.

– Сегодняшний Мурманск – это результат самоотверженного труда поколений строителей Заполярья, – сказал Михаил Белошеев. – Люди, которые выбрали своим делом строительство, внесли неоценимый вклад в ходе боевых действий в годы Великой Отечественной войны. После её окончания город Мурманск был построен заново практически с нуля. Была проделана колоссальная работа, требующая особой силы духа и мастерства. Ни для кого не секрет, что многие из представителей отрасли были удостоены звания «Почётный гражданин города-героя Мурманска». И в преддверии профессионального праздника, который отмечается восьмого августа, я хочу пожелать всем причастным к этой дате людям крепкого здоровья и удачи.