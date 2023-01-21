Экзопланета, ранее неизвестные поселения древних майя и останки динозавров - необычные находки людейМарина Табейкина: о плюсах осознанности, или Детские травмы и зависимые отношения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.01.23 22:25

Сегодня в отдельном морском инженерном полку Северного флота состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню инженерных войск

На строевом плацу части начальник морской инженерной службы Северного флота полковник Вадим Храпунов поздравил сотрудников морской инженерной службы и личный состав инженерных частей и подразделений с 322-летием инженерных войск России и очередной годовщиной со дня образования полка.

Полковник Вадим Храпунов отметил важную роль инженерных подразделений Северного флота в освоении флотом Арктики, эффективном решении всех задач инженерного обеспечения в ходе проведения специальной военной операции, обеспечении повседневной деятельности сил флота, подготовке и проведении учений и других мероприятий боевой подготовки в суровых условиях Крайнего Севера, утилизации боеприпасов и взрывоопасных предметов, которые продолжают обнаруживаться в местах боёв времён Великой Отечественной войны на Кольском полуострове.

В ходе мероприятия были вручены государственные награды военнослужащим, принимавшим участие в ходе специальной военной операции на Донбасе и Украине, а также состоялась церемония возложения венков к памятному знаку «Саперам – североморцам, погибшим на Северном Кавказе».

Для гостей полка, ветеранов, военнослужащих и членов семей была организована выставка, представляющая современные средства инженерного вооружения Вооруженных сил Российской Федерации.

Самым зрелищным эпизодом праздника стал практический показ возможностей военных инженеров на примере действий отряда обеспечения движения в ходе марша мотострелковых подразделений. В ходе показа были разыграны эпизоды отражения нападения диверсионно-разведывательной группы на колонну, обнаружения и уничтожения взрывоопасных предметов различными способами, продемонстрированы действия расчета инженерной машины разграждения.

В завершение праздничных мероприятий артисты Ансамбля песни и пляски Северного флота выступили с концертной программой перед военными инженерами в клубе части.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, история инженерных войск ведёт свой отсчёт с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы.

В настоящее время инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации состоят из соединений, частей и подразделений различного назначения: инженерно-разведывательных, инженерно-саперных, заграждений, разграждений, штурмовых, инженерно-дорожных, понтонно-мостовых (понтонных), переправочно-десантных, инженерно-маскировочных, инженерно-технических, полевого водоснабжения и других.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12452190@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

niknik76876
17.01.23 23:11
Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
Комментарий к новости:Численность Вооруженных Сил России увеличат до 1,5 миллиона человек
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
Комментарий к новости:Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2022 году снизилась на 3,4% — до 4,8 млн тонн
TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
Комментарий к новости:Скотча нет, посылки почта не принимает
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:40«Не забудьте выключить телевизор». Художественный фильм (0+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 4,8%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снижается на 18 копеек, евро теряет 6 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики ПАО «ТГК-1» завершили капитальный ремонт гидроагрегата №3 на Княжегубской ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 и 23 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 января снизилась госпошлина за регистрацию соглашений об изменении договоров аренды
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика