Сегодня в отдельном морском инженерном полку Северного флота состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню инженерных войск

На строевом плацу части начальник морской инженерной службы Северного флота полковник Вадим Храпунов поздравил сотрудников морской инженерной службы и личный состав инженерных частей и подразделений с 322-летием инженерных войск России и очередной годовщиной со дня образования полка.

Полковник Вадим Храпунов отметил важную роль инженерных подразделений Северного флота в освоении флотом Арктики, эффективном решении всех задач инженерного обеспечения в ходе проведения специальной военной операции, обеспечении повседневной деятельности сил флота, подготовке и проведении учений и других мероприятий боевой подготовки в суровых условиях Крайнего Севера, утилизации боеприпасов и взрывоопасных предметов, которые продолжают обнаруживаться в местах боёв времён Великой Отечественной войны на Кольском полуострове.

В ходе мероприятия были вручены государственные награды военнослужащим, принимавшим участие в ходе специальной военной операции на Донбасе и Украине, а также состоялась церемония возложения венков к памятному знаку «Саперам – североморцам, погибшим на Северном Кавказе».

Для гостей полка, ветеранов, военнослужащих и членов семей была организована выставка, представляющая современные средства инженерного вооружения Вооруженных сил Российской Федерации.

Самым зрелищным эпизодом праздника стал практический показ возможностей военных инженеров на примере действий отряда обеспечения движения в ходе марша мотострелковых подразделений. В ходе показа были разыграны эпизоды отражения нападения диверсионно-разведывательной группы на колонну, обнаружения и уничтожения взрывоопасных предметов различными способами, продемонстрированы действия расчета инженерной машины разграждения.

В завершение праздничных мероприятий артисты Ансамбля песни и пляски Северного флота выступили с концертной программой перед военными инженерами в клубе части.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, история инженерных войск ведёт свой отсчёт с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы.

В настоящее время инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации состоят из соединений, частей и подразделений различного назначения: инженерно-разведывательных, инженерно-саперных, заграждений, разграждений, штурмовых, инженерно-дорожных, понтонно-мостовых (понтонных), переправочно-десантных, инженерно-маскировочных, инженерно-технических, полевого водоснабжения и других.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12452190@egNews