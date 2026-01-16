Сегодня в регионе много строек, наша общая задача – не снижать набранный темп - Андрей Чибис

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочее совещание, посвящённое ходу реализации строительных проектов на территории региона.

В совещании приняли участие члены правительства области, руководители профильных министерств, подведомственных учреждений, а также представители компаний-подрядчиков.

Открывая встречу, глава региона подчеркнул исключительную важность строительной отрасли для социально-экономического развития Кольского Заполярья. Отмечено, что по итогам прошлого года достигнуты высокие результаты, которые создают прочный фундамент для дальнейшей работы.

«У нас в области ведётся масштабная и крайне важная работа, – заявил Андрей Чибис. – Наша общая задача – не потерять взятый темп, так как сегодня в активной стадии строительства находится большое количество объектов. Мы должны предметно разобрать каждый проект, включая существующие проблемы, чтобы своевременно принимать необходимые решения и обеспечить плановое ведение работ».

Глава региона, напомнил, что в 2025 году была открыта первая за 30 лет построенная с нуля школа в Мурманске — современный Губернаторский лицей. Также были возведены Центр культурного развития, фиджитал-центр и первый в России Духовный реабилитационно-спортивный центр, построены бассейн в Североморске и две хоккейные арены в Мончегорске и Заполярном, а также реконструированы культурный центр «Большевик» и краеведческий музей.

Завершены основные строительные работы по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Родина», и уже в этом году оно откроется как Центр научно-технологического творчества, который станет первым проектом такого рода не только за полярным кругом, но и в стране. Также ведутся работы по капитальному ремонту больницы в Североморске

Фото: https://mingrad.gov-murman.ru/news/547304/#&gid=1&pid=1