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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.24 09:30

Сегодня в России отмечается День Военно-морского флота

Сегодня личный состав Военно-морского флота демонстрирует выдающуюся храбрость в ходе специальной военной операции. Рискуя жизнью, воины мужественно и профессионально выполняют сложнейшие боевые задачи, приближая нашу Победу.

Более трёх веков наш флот является несокрушимым стражем рубежей Отечества, надежным защитником национальных интересов, гордостью и славой России.

Сегодня личный состав Военно-морского флота демонстрирует выдающуюся храбрость в ходе специальной военной операции. Рискуя жизнью, воины мужественно и профессионально выполняют сложнейшие боевые задачи, приближая нашу Победу.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравляет доблестных моряков с Днём ВМФ России:

- От всей души поздравляю с Днём Военно-морского флота всех, кто связал свою жизнь с морем: офицеров, мичманов, матросов и ветеранов военно-морской службы!

Более трёх столетий пишется история российского флота, и всё это - героические страницы, свидетельствующие о мужестве, стойкости и доблести военных моряков. Сегодня Военно-морской флот России представляет собой грозную силу, – наши военнослужащие с честью выполняют стратегические задачи во всём Мировом океане. Флот пополняется новыми современными кораблями, личный состав осваивает образцы вооружения, не имеющие аналогов в мире.

Сегодня в число боевых задач российского флота входит поддержание стабильности на планете – в море постоянно дежурят ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, которые являются частью механизма глобального сдерживания. В выполнении этой важнейшей миссии особая роль принадлежит самому боеспособному флоту России – Северному.

Особые страницы в историю флота вписала Великая Отечественная война. Для молодого Северного флота она стала боевым крещением, породив целую плеяду героев и талантливых командиров, имена которых носят улицы, площади, дома культуры городов Мурманской области.

Сегодня, когда нацизм вновь поднимает голову, Военно-морской флот вновь проявил себя как надёжная опора нашей страны. Моряки и морские пехотинцы, участники специальной военной операции, демонстрируют неподдельное воинское мужество, доблесть и верность присяге. Недаром 18 воинов-североморцев стали Героями Российской Федерации, более 10 тысяч удостоены государственных наград.

Уважаемые моряки-североморцы, ветераны флота, курсанты, гражданский персонал! Спасибо вам за мир на берегах Кольского Заполярья, за честь и славу Отечества, за преданность нашей великой России! Крепкого вам здоровья, семь футов под килем и каждый раз, - спокойного возвращения в базу!

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, 28 июля во флотской столице состоится День Военно-морского флота России.

Праздник будет проходить на Приморской площади. Откроет День ВМФ в 11.00 парад войск Североморского местного гарнизона. А в 12.00 состоится парад кораблей Северного флота.

В рамках праздничных мероприятий в 12.45 состоятся старты военно-спортивного праздника. На Приморской площади с 14.00 будет открыта выставка вооружений и военной техники.

Продолжатся праздничные мероприятия на улице Сафонова, где с 10 часов будет работать торговая ярмарка, а с 14 часов начнётся праздничная концертная программа. Перед жителями Североморска и гостями флотской столицы выступят: Ансамбль песни и пляски Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота; артисты эстрады и Центрального академического театра Российской армии г.Москва; духовой оркестр «Оlimpic Orchestra» из Санкт-Петербурга, Музыкально-этнографический ансамбль «Асid Hasid» (г. Санкт-Петербург); Концертный хор Санкт-Петербурга Исаакиевского собора. Творческий подарок преподнесут артисты Дворца культуры «Строитель» (г. Североморск).

А завершит длинный и яркий день в 22.00 праздничный салют и фейерверк.

 

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456276942

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