Сегодня в России вспоминают погибших подводников

7 апреля в России – День памяти погибших подводников. Памятная дата была установлена в 1995 году приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации в память о трагической гибели атомной подводной лодки Северного флота «Комсомолец» (К-278).

Подводная лодка затонула в Норвежском море в результате пожара 7 апреля 1989 года. Погибло 42 подводника, в том числе командир – капитан 1-го ранга Евгений Александрович Ванин. Спасти удалось 27 человек. Гибель АПЛ «Комсомолец» стала трагедией общенационального масштаба.

В 1992 году в Заозерске – гарнизоне подводников Северного флота, откуда «Комсомолец» ушел в свой последний поход – был установлен памятник погибшим членам экипажа, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.