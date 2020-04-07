Мурманская область. Арктика (16+)07.04.20 15:05
Сегодня в России вспоминают погибших подводников
7 апреля в России – День памяти погибших подводников. Памятная дата была установлена в 1995 году приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации в память о трагической гибели атомной подводной лодки Северного флота «Комсомолец» (К-278).
Подводная лодка затонула в Норвежском море в результате пожара 7 апреля 1989 года. Погибло 42 подводника, в том числе командир – капитан 1-го ранга Евгений Александрович Ванин. Спасти удалось 27 человек. Гибель АПЛ «Комсомолец» стала трагедией общенационального масштаба.
В 1992 году в Заозерске – гарнизоне подводников Северного флота, откуда «Комсомолец» ушел в свой последний поход – был установлен памятник погибшим членам экипажа, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-
Последние комментарии
Сергей
06.04.20 16:03
Мне так и не ответили на вопрос
Рустем
03.04.20 22:54
Дурное и сомнительное заявление! К нему бы можно было прислушаться, если точно знать, что и ты сам, и окружающие люди не являются вирусоносителями. А инкубационный период у коронавируса, как сами же
Комментарий к новости:Здоровым людям маска не нужна!
Ирина51
03.04.20 09:20
круто! Одним словом - мастерица!
Комментарий к новости:Сделай сам: мастер-класс по пошиву медицинской маски от Анастасии Лайтер
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мошенники «используют» коронавирус, чтобы обчистит банковские счета россиян-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 95 копеек, евро теряет 62 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС проложат 100 км новых кабельных линий-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Нефть дешевле воды – страшный сон аналитиков-PRO Законы (18+)Кабмин утвердил правила оформления больничных листов на карантине для людей от 65 лет
-Нам интересно Ваше мнение28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 1 022 человека