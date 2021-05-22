Сегодня в школах заполярной столицы прозвенели последние звонки почти для четырёх тысяч выпускников

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора поздравил выпускников 9-х классов старейшего образовательного учреждения Первомайского округа, гимназии №10 с окончанием учебного года.

– Событие очень волнительное для всех: для учителей, родителей и, конечно, для самих детей. Уже в понедельник всех ждет выпускной экзамен по русскому языку, – отметил Евгений Никора. – Хочу пожелать всем пройти испытания успешно и не волноваться. Накопленный за школьные годы багаж знаний послужит крепкой базой в дальнейшем. Уверен, что все ваши планы воплотятся в жизнь. Мы с вами живем в прекрасном городе, у которого прекрасное настоящее, героическое прошлое и светлое будущее. Ребята, на вас возложены большие надежды, Мурманск для вас, нам на Севере жить.

Гимназия №10 по праву занимает высокие позиции в рейтинге лучших учебных заведений Мурманска. Ее ученики показывают отличные результаты в научных, творческих, спортивных состязаниях муниципального, регионального и даже всероссийского уровней.

Ежегодно более 90 процентов выпускников продолжают обучение в высших учебных заведениях. Многие потом трудятся в больницах и поликлиниках области, в структурах образования, исследовательских институтах.

После подписания в 2011 году с ООО «Газпром добыча шельф» соглашения об открытии в гимназии профильного класса по направлению «Нефтегазовое дело» с этой компанией учреждение связывает крепкая дружба. Специалисты нефтегазовой отрасли регулярно приезжают в Мурманск, проводят лекции и тематические встречи со старшеклассниками. «Газпром добыча шельф» помогает ребятам и в обучении в ведущих профильных вузах страны, привлекая их на практику и стажировку в свои подразделения. Большое содействие также оказывает Мурманский государственный технический университет и другие партнёры гимназии.