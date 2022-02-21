Сегодня в Териберку и Туманный отправляются организованные колонны

Сегодня, 21 февраля, в 11.00 будет сформирована колонна для организованной проводки по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 км до поселка Туманный и автоподъезду к селу Териберка.

«Мурманскавтодор» обращается к водителям с просьбой строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту. Телефон диспетчерской службы «Мурманскавтодора» (8152) 21-40-70.