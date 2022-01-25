Сегодня в Териберку отправится организованная колонна

Сегодня, 25 января, в 15.00 будет сформирована колонна для организованной проводки транспорта с 32 км автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС до села Териберка и до посёлка Туманный.

Сотрудники «Мурманскавтодора» призывают водителей строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту.

Оперативную информацию о состоянии региональных дорог можно получить по телефону диспетчерской службы «Мурманскавтодора» (8152) 21-40-70, а также на сайте и в официальной группе этого предпериятия в Instagram (@murmanskavtodor), в официальных пабликах Минтранса Мурманской области в «ВКонтакте» и Instagram (@mintrans51).

О ситуации на федеральных трассах можно узнать у диспетчера ФКУ Упрдор «Кола» (8142) 44-44-77.

Напомним, что сведения о дорожной обстановке доступны также:

- на интерактивной карте портала «Наш Север»;

- в Яндекс.Картах;

- в картах 2ГИС.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436286/