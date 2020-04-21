Сегодня важно, чтобы местное самоуправление было открытым, эффективным и максимально мобилизованным - Андрей Чибис

Сегодня, 21 апреля, отмечается День местного самоуправления. С государственным праздником руководителей и сотрудников местных администраций губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил в режиме видеоконференции, открывая рабочее совещание.

«Поздравляю с праздником всех коллег, которые отвечают за развитие муниципалитетов Кольского края. Работа органов местного самоуправления – и сотрудников, и руководителей – является одной из самых непростых и вместе с тем, интересных. То, что сегодня главы муниципалитетов при всех накопленных проблемах искренне стараются их решить, это очевидно. И мы, конечно же, помогаем и прикладываем все усилия, чтобы необходимые ресурсы для улучшения качества жизни людей были», – сказал губернатор.

Как отметил глава региона, сегодня Мурманская область находится в ситуации, которая ярко отражает насколько важно, чтобы местное самоуправление было открытым, эффективным и максимально мобилизованным.

«Я вам очень благодарен за то, что вы активно отстаиваете интересы своих жителей и населённых пунктов, и делаете всё необходимое, чтобы минимизировать все риски, которые представляет коронавирусная инфекция», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона выразил уверенность в том, что темп работы, который задан сейчас, сохранится, и это позволит ещё более эффективно решать задачи повседневной жизни после завершения пандемии.

В связи с Днём местного самоуправления за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственность, эффективную муниципальную службу работники муниципальных администраций и учреждений награждены Почетными грамотами и Благодарностями губернатора Мурманской области, а также отмечены Благодарностями министерства внутренней политики Мурманской области, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.