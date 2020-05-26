В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. В центре внимания депутатов был «пакет» законопроектов, разработанных в рамках поддержки региональных отраслей, пострадавших от пандемии. В их числе – проект закона, вносящий изменения в статью 6 закона «О транспортном налоге».

Он предусматривает освобождение от уплаты транспортного налога организаций за 2020 год и индивидуальных предпринимателей за 2019 год, включенных в перечни отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утверждённых правительством Российской Федерации и правительством Мурманской области, - в отношении грузовых автомобилей и автобусов. Планируется, что освобождение от уплаты транспортного налога будет применено в отношении 157 организаций и 928 индивидуальных предпринимателей и позволит им сократить расходы на общую сумму 17 млн 300 тысяч рублей.

Комитет рассмотрел также проект закона, который предусматривает введение на территории Мурманской области с 1 июля текущего года нового специального налогового режима для самозанятых граждан. Плательщиками налога являются физические лица и индивидуальные предприниматели, у которых одновременно соблюдаются следующие условия: получение дохода от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества в размере, не превышающем 2,4 млн рублей в год; не привлекают для осуществления деятельности наемных работников по трудовым договорам; вид деятельности и условия ее осуществления не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

- Учитывая, что с нового года предполагается отмена специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход, сегодня важно дать предпринимателям время для адаптации к новым условиям, - подчеркнул Борис Пищулин.

Депутаты обсудили законопроекты, разработанные в целях создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности и поддержки создания новых высокотехнологичных проектов на территории региона. В частности, одним из законопроектов предусмотрены налоговые преференции для организаций, получивших статус резидентов ТОСЭР. Территория опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики» создана в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12.05.2020 на территории Кольского района и Мурманска.

Другой законопроект предусматривает в качестве меры налогового стимулирования для субъектов инвестиционной деятельности, реализующих на территории Мурманской области стратегические инвестиционные проекты с объёмом капитальных вложений на территории Мурманской области 150 миллиардов рублей и более (без учёта налога на добавленную стоимость), освобождение от уплаты налога на имущество организаций в течение десяти лет в период реализации проекта.

Комитет рекомендовал Думе принять законопроекты в первом чтении и окончательной редакции.