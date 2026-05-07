Сегодня вечером на телебашне Мурманска включат праздничную иллюминацию ко Дню радио

7 мая филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» запустит тематическую иллюминацию на телебашне в столице региона в честь Дня радио.

Увидеть её можно будет с 23.20 до 2.00. На медиафасаде телебашни появятся движущиеся динамические линии и геометрические фигуры, пульсирующие цветовые спектры, радиоволны, логотип «25 лет РТРС», надписи «С Днём радио!», «Цифровое эфирное телевидение: смотри ярче!» и «РТРС – это наше. Это работает!».

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, к акции присоединятся телебашни и мачты в разных городах России.

День радио – профессиональный праздник работников всех отраслей связи, включая телевизионщиков, радийщиков, почтовиков, связистов и коротковолновиков-радиолюбителей.

