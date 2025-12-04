Сегодня во всём мире отмечается День волонтёра

В нашем регионе 81% волонтёров – трудоспособного возраста. Самой массовой группой добровольцев стали лица 30 – 39 лет (32%). На долю юных волонтёров 15 – 19 лет пришлось 7%, а «серебряных», которым 70 лет и старше, – 5%.

По зову сердца они приходят на помощь каждому, кто в ней нуждается. Волонтёры вносят большой вклад в жизнь общества. Их работа показывает, что помогать можно от души, ничего не ожидая взамен.

Как сообщает Мурманскстат, в 2025 году в Мурманской области почти 18 тысяч человек старше 15 лет участвовали в волонтёрском движении. По результатам выборочного обследования рабочей силы за январь-сентябрь 2025 года, 70% волонтёров – женщины.

Добровольцы чаще всего были задействованы в оказании помощи животным, социальных работах, организации спортивных, культурных и других мероприятий и благоустройстве территорий. Кроме того, участники волонтёрского движения занимались поиском пропавших людей, оказывали бесплатную медицинскую и юридическую поддержку.

