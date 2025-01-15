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Мурманская область. Арктика (16+)15.01.25 11:30

Сегодня военные следователи Северного флота отмечают свой профессиональный праздник

На протяжении уже 14 лет 15 января военные следователи Северного флота отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 2011 году был создан Следственный комитет Российской Федерации – независимый федеральный государственный орган, включающий в себя военные следственные подразделения.

За эти годы Следственный комитет РФ стал важным элементом российской правоохранительной системы, активно защищающим права граждан и государственные интересы. 

Военные следователи Северного флота выполняют не только свои непосредственные обязанности по расследованию преступлений, но также участвуют в решении различных социальных вопросов. Они регулярно организуют профилактические мероприятия в войсковых частях, взаимодействуют с молодёжью, проводят профориентационные занятия среди школьников и юнармейцев, сотрудничая при этом с волонтёрами.

Кроме того, они оказывают гуманитарную помощь, поддерживают воспитанников детских домов и интернатов. В 2024 году по поручению председателя Следственного комитета сотрудники военных следственных органов Северного флота продолжили работу над важными задачами, такими как контроль за соблюдением миграционных законов и правил воинского учёта.

Высокие профессиональные и моральные качества, принципиальность, смелость и преданность делу наших военных следователей пользуются уважением в обществе и вносят значительный вклад в поддержание законности и порядка на Северном флоте.

Перед празднованием Дня образования Следственного комитета Российской Федерации офицеры военных следственных отделов Северного флота организовали торжественные встречи с ветеранами военного следствия, включая полковника юстиции в отставке Андрея Александровича Мезенова, подполковника юстиции запаса Крылова Алексея Сергеевича, подполковника юстиции в отставке Иус Николая Николаевич. Во время этих встреч ветераны поделились с молодыми офицерами своими воспоминаниями о службе в военной прокуратуре и военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации.

 

Фото предоставлено ВСУ СК России по СФ.

 

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