Мурманская область. Арктика (16+)02.10.22 22:10
Сегодня волонтёры клуба «Хибины-Тиетта» присоединились к всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни»
Акция приурочена ко Всемирному дню сердца и Всероссийскому дню ходьбы. Она проходит под слоганом - «Пространство, которое нас окружает должно быть дружественным здоровью».
Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, участники создают команду, регистрируются в специальном приложении и отправляется в путь. Программа сама посчитает пройденные шаги.
Среди участников акции не только наши кировчане, которые поддерживают здоровый образ жизни, но и жители десятков регионов и сотни городов.
Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457266326%2Falbum-148376343_00%2Frev
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Раил Биккиняев: Мы должны беречь многонациональность России – это многогранный алмаз, каждая грань которого сияет по-своему«СПЛОЧЁННАЯ РОССИЯ». Дина Агеева: только в Мурманской области я ощутила всю мощь РоссииКандалакша: древняя жемчужина Белого моря
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
-Скоро в эфире22:45«Облепиховое лето». Художественный фильм (12+)23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)23:30Новости. Информационная программа.
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области ещё отмечается сезонное снижение цен на репчатый лук, картофель и яблоки-PRO Валюту (16+)Курс евро обвалился почти на 2,67 рубля, доллар потерял 2,11 рубля-PRO Энергетику (18+)С начала года российские компании из атомной энергетики разместили почти 6000 вакансий-PRO ЖКХ (18+)В Мурманске на базе полигонов Росгвардии и Пограничного управления ФСБ России состоялся отборочный этап областной военно-спортивной игры «Зарница» среди школьных команд-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: новый закон усовершенствует деятельность общин коренных малочисленных народов Севера