Сегодня волонтёры клуба «Хибины-Тиетта» присоединились к всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни»

Акция приурочена ко Всемирному дню сердца и Всероссийскому дню ходьбы. Она проходит под слоганом - «Пространство, которое нас окружает должно быть дружественным здоровью».

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, участники создают команду, регистрируются в специальном приложении и отправляется в путь. Программа сама посчитает пройденные шаги.

Среди участников акции не только наши кировчане, которые поддерживают здоровый образ жизни, но и жители десятков регионов и сотни городов.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457266326%2Falbum-148376343_00%2Frev