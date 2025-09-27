Сегодня Всемирный день туризма

30 сентября в 13.30 в мурманском Центре современного искусства «СОПКИ. 21А» в рамках Дня туризма состоится Арктический диалог со студентами и представителями туристической индустрии. Специальным гостем мероприятия станет президент ведущего федерального гостиничного оператора «Cosmos Hotel Group» Александр Биба.

Всемирный день туризма, который отмечается в конце сентября (в 2025 году 27 числа) — важное событие для миллионов людей, ведь этот праздник посвящён не только организациям, связанным с туризмом, но и путешественникам всего мира.

Как подсчитали аналитика банка «Точка», количество предприятий, работающих в сфере туризма, в России на конец июня составило 81,6 тысячи, увеличившись на 5,2% год к году. Это существенно превышает динамику роста числа компаний в других отраслях - 2,9% год к году. Быстрый рост числа компаний в сфере туризма отражает общую тенденцию последних лет: развитие сферы услуг в России и увеличение популярности поездок по стране.

Согласно Росстату, в средствах размещения в России в январе-июле 2025 года остановились 51,81 млн человек. Год к году значение увеличилось на 6,2%. Но темпы развития отрасли сейчас существенно замедляются. В январе-июле 2024 года количество гостей увеличилось на 11,8%. В 2023 году прирост оценивался в 13,1%, отмечает «Коммерсант».

Тем временем восстанавливается активность на выездных направлениях за счёт укрепления рубля и развития авиасообщения.

По данным Мурманскстата за 2024 год, в прошлом году число реализованных северянам турпакетов составило 17745, превысив показатели 2023-го и 2022 годов (15732 и 14137 соответственно) (подробно на инфографике).

30 сентября в 13.30 в мурманском Центре современного искусства «СОПКИ. 21А» в рамках Дня туризма состоится Арктический диалог со студентами и представителями туристической индустрии. Специальным гостем мероприятия станет президент ведущего федерального гостиничного оператора «Cosmos Hotel Group» Александр Биба, который поделится своим опытом и экспертизой, как развивать успешный отельный бизнес, а также расскажет о трендах отрасли и какие перспективы открывает гостиничный бизнес.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/