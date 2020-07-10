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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.20 10:00

Сегодня выпускники школ Мурманской области сдают ЕГЭ по математике профильного уровня

Согласно расписанию поведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) сегодня пройдет экзамен по математике профильного уровня. В Мурманской области его планируют сдавать 1999 человек. В регионе будут работать все 30 пунктов проведения экзамена.

Изменений в структуре и содержании контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по математике по сравнению с прошлым годом нет. Демонстрационные варианты КИМ опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений.

Как рассказал председатель предметной комиссии по математике Мурманской области Сергей Шиманский, экзаменационная работа состоит из двух частей. Первая содержит восемь заданий с кратким ответом базового уровня сложности и проверяет наличие общематематических умений. Вторая часть содержит задания повышенного и высокого уровней сложности, которые традиционно предъявляются вузами к математической подготовке абитуриентов.

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут.  Вся необходимые справочные материалы содержатся в КИМ. При выполнении заданий для построения чертежей и рисунков можно пользоваться линейкой, не содержащей справочной информации.

«Пересдача ЕГЭ по математике профильного уровня с целью улучшения результата в этом году не предусмотрена, так как выпускники школ уже получили аттестаты на основании текущих отметок», – напомнила министр образования и науки региона Анна Головина, пожелав участникам успехов на экзамене.

Минимальный проходной порог по математике, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 27 баллов. Результаты экзамена будут размещены не позднее 24 июля на официальном информационном портале ЕГЭ.

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