Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провёл трехстороннюю встречу с полпредом Президента в СЗФО Александром Гуцаном и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом

Сегодня Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провёл трехстороннюю встречу с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники обсудили вопросы экономической и экологической безопасности в регионе. Отдельное внимание было уделено развитию энергетики и вопросу безопасной эксплуатации транспортной инфраструктуры.

Встреча состоялась перед началом совещания по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России, которое в эти минуты проходит в Мурманске.